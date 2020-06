Varios militantes del partido político Acción Democrática (AD) han condenado el anuncio de un nuevo Consejo Nacional Electoral, designado por el régimen de Nicolás Maduro

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del régimen designó a Indira Alfonzo como presidente del CNE, mientras que Rafael Jiménez será el vicepresidente. Tania D’Amelio, Luis Gutiérrez y Gladys Gutiérrez serán los otros tres rectores.

Sin embargo, el diputado Williams Dávila rechazó al anuncio y aseguró que AD se mantiene del lado de la Asamblea Nacional. Asimismo, ratificó su llamado a unas elecciones libres, pero convocadas tal como lo establece la Constitución: con un CNE electo por el Poder Legislativo, no el Judicial.

Hicimos reunión diputados @AsambleaVE @ADemocratica resteados con el partido, con @hramosallup y en su línea: elecciones libres Ya. Con CNE designado x AN legítima. Nada nos hará detenernos y nada nos hará vacilar en nuestro compromiso con Venezuela. La mística no sabe de traidores

Por su parte, el gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, aseguró que respaldará la ruta democrática, pero siempre y cuando no violente la Carta Magna. Por ende, manifestó su rechazo a la nueva directiva del CNE y confirmó que no apoyará unos comicios llamado por este Poder Electoral.

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! Toda mi vida he ganado con votos, jamás he perdido. Siempre seré defensor de la ruta electoral, pero ojo pelao, esto que se plantea es un disfraz de CNE. Allí no me anoto, que va! Jamás apoyaré ninguna acción que violente lo más sagrado, la CRBV.