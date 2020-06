¡LO ÚLTIMO! Cicpc capturó a un miembro de la banda “El Wilexis”

View this post on Instagram

Cicpc Secuestro detuvo integrante de la banda del Wilexis solicitado por Interpol. Funcionarios de la División Nacional Contra Secuestro detuvieron a Alexander Eduardo Martínez López (22), quien integra la banda delictiva del "Wilexis" y posee registros policiales por los delitos de uso indebido de armas de fuego, hurto y robo de vehículos. Asimismo, se conoció que presenta notificación azul ante Interpol Peru, por encontrase evadido del Centro de Reclusión Policial. La captura se llevó a cabo en el sector La Cuatro Esquinas, parroquia Los Teques, municipio Guaicaipuro del estado Miranda, incautándole un vehículo Aveo, color plata, año 2008, placas AB137DG y un teléfono celular Motoral serial XT1924.