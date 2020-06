¡LO ÚLTIMO! Maduro anuncia la reapertura de las notarías y registros públicos

Nicolás Maduro informó este sábado de una mayor flexibilización de económica y social en Venezuela, con 14 nuevos sectores con medidas de reapertura.

El líder del régimen precisó que las notarías y registros trabajarán los martes, miércoles y jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Asimismo, indicó que los centros comerciales abrirán desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En medio de la pandemia de coronavirus, el régimen venezolano explicó las nuevas medidas de flexibilización para la ciudadanía. En primera instancia, los autolavados, las heladerías y cafeterías podrán trabajar desde la 1 hasta las 5 de la tarde, mientras que las ópticas y la industria de la papelería funcionarán desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía.

Las reparaciones de artículos electrónicos, las comercializadoras del sector textil y las lavanderías y tintorerías funcionarán desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Por otra parte, las veterinarias abrirán de 1 a 4 de la tarde.

Igualmente, notificó que se podrán realizar eventos deportivos sin público desde las 7 hasta las 11 de la mañana. En ese mismo horario podrán trabajar los gimnasios, mientras que los “autocines” funcionarán desde las 7 hasta las 11 de la noche.

Asimismo, Maduro aclaró que esta nueva medida será aplicada en todos los estados y municipios, excepto aquellos que tengas medidas preventivas especiales.

Estos se suman a los sectores decretados a finales de mayo

El pasado 30 de mayo, Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen, indicó cuales serían los sectores beneficiados en la flexibilización y tendrán distintos horarios. Según la funcionaria, la medida fue planificada para evitar aglomeraciones y bultos de personas, que podrían provocar contagios de coronavirus.

Así pues, las instituciones bancarias trabajarán de 9 a.m. a 1 p.m. por el terminal de las cédulas, reservando los viernes para las personas jurídicas. Los consultorios médicos y odontológicos estarán de 7 a.m. a 1 p.m. y posteriormente explicarán cómo será el proceso de las citas.

Por otra parte, el sector de la construcción iniciará a trabajar a las 8 a.m. hasta la 1 p.m., mientras que las ferreterías estarán de 11 a.m. a 4 p.m., para apoyar a las construcciones.

Las peluquerías, la industria textil y de calzado, y la industria de materia prima química podrán estar 10 a.m. a 4 de la tarde. Por su parte, los talleres mecánicos abrirán a las 9 a.m., hasta la 1 p.m. Mientras que los servicios personalizados, como refrigeración y plomería, estarán de 9 a.m., hasta la 2 p.m.