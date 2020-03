Empresas Polar cuestionó los señalamientos que hizo el diario The New York Times en días recientes porque una publicación del medio estadounidense no esperó la versión de la empresa venezolana, aunque se la habían ofrecido por escrito.

«Se ha violado gravemente la ética del ejercicio profesional del periodismo», se lee en un comunicado firmado por Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de Empresas Polar.

En la noticia del diario The New York Times se alega que el régimen de Nicolás Maduro dejó de hostigar a Empresas Polar a cambio de que Lorenzo Mendoza desapareciera de la escena política en Venezuela.

De ‘parásitos’ a socios: así hace negocios el socialismo de Venezuela es el artículo publicado por el medio estadounidense en el que se notificó que «el gobierno (chavista) implementó un estricto control socialista por décadas. Ahora, el capitalismo está de vuelta para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Una empresa ejemplifica el fin de las tensiones entre la Revolución bolivariana y el sector privado».