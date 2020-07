Los casos de Covid-19 en Carabobo siguen en aumento. La mañana de este miércoles el alcalde de Los Guayos, Miguel Burgos confirmó dos más.

No dio mayores detalles. Solo dijo que al círculo familiar y cercano de estas personas se les hicieron las pruebas y salieron negativas, por lo que se trabaja en el tratamiento y recuperación de estos carabobeños.

Por ese motivo las medidas de seguridad se radicalizaron en el municipio.

Los comercios que abran sus puertas en horarios no permitidos, y en los que no se cumpla con las normas sanitarias, se les llama la atención, si reinciden reciben una multa y si, aún así no acatan las reglas de bioseguridad, se cierran temporalmente y si evaluará quitarles la patente

"Estamos radicalizando las medidas porque en el estado se están presentando varios casos, en el municipio hay algunos"., dijo el alcalde a propósito del Covid-19 en Carabobo.

"Tomamos medidas más extremas. Esto es para que la gente entienda y comprenda que se tienen que tomar las medidas necesarias por el bien de todos", dijo el alcalde de esta jurisdicción ubicada al oriente carabobeño.

Accesos hacia Aragua cerrados por Covid-19 en Carabobo

En Diego Ibarra, municipio en el que no se flexibilizó la cuarentena en estos siete días establecidos por el régimen de Nicolás Maduro, se mantienen cerrados todos los accesos desde y hasta el estado Aragua.

Más de 30 mil diegoibarrenses iban a diario al municipio Girardot del estado vecino a trabajar, pero ya eso no es posible.

"Desde que comenzó la cuarentena logramos que solo entre dos mil y tres mil personas con salvoconducto pasarán por la carretera nacional, pero como ya cerramos esa vía ahora deben hacerlo por el peaje Santa Clara de la Autopista Regional del Centro, y debemos que ese número bajó a 900, aproximadamente", aseguró el alcalde Leonel Ruiz.

En Diego Ibarra los comercios de alimentos y medicinas pueden abrir solo de 7 am a 12 pm, y el transporte público trabaja hasta la 1 pm.

"En las tardes hacemos jornadas de desinfección en lugares donde los ciudadanos hacen sus actividades en las mañanas como mercados y farmacias".

También en Tocuyito

El otro municipio donde se mantuvo la cuarentena radical por el brote de Covid-19 en Carabobo está semana es Libertador.

El alcalde Juan Perozo confirmó un primer caso comunitario en su localidad, y pidió mucha precaución entre los ciudadanos.

"Esta persona fue infectada con la enfermedad en la puerta de su casa. Ella se sentó a hablar con un vecino y se contagió".

"Por eso debemos quedarnos dentro de nuestros hogares, salir solo si es necesario y con todas las medidas de seguridad".

En Bejuma, donde se han confirmado seis casos comunitarios, todos trabajadores del CDI, se decidió flexibilizar la cuarentena en los comercios.

Esto, de acuerdo al decreto 046 en el que se prórroga por 30 días la suspensión de todas las actividades culturales, religiosas, deportivas y recreativas.

También se flexibiliza el horario en establecimientos autorizados de venta de alimentos, supermercados y abastos, venta de agua potable y toda la cadena de distribución de alimentos, de lunes a domingo de 8 am a 5 pm.

Los restaurantes solo podrán vender comida para llevar y a domicilio, mientras que las farmacias pueden trabajar las 24 horas solo para venta de medicamentos.