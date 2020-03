«Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público».

Esto dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 68. Por supuesto, como tantas otras disposiciones que establece la Carta Magna, es letra muerta, cómo se está viendo hoy. La realidad de la Venezuela de este tiempo, tan distante de su Constitución (que pese a sus taras es democrática) como cercana al autoritarismo cerrado, es que el derecho a la protesta ha sido alienado, conculcado, por el grupo que está en el poder.

En 1999, cuando se discutía la Constitución actual, el derecho a la protesta ocupó grandes espacios, principalmente porque su propulsor, Hugo Chávez, criticaba a la era de la república civil y democrática que rigió hasta 1998 acusándola de represiva, por los hechos de febrero de 1989. Sin embargo, desde 2014, Venezuela ha vivido un proceso mucho más represivo, que tuvo un pico de horror en 2017 del que el país aún no se ha recuperado anímicamente.

Los venezolanos salimos hoy a la calle a exigir lo que es otro derecho democrático: elecciones auditables, confiables, con igualdad de todas las tendencias a la hora de su acceso a la comunicación, con resultados que reflejen las preferencias del electorado.

Estas elecciones se perdieron a partir de 2015, con sentencias de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello que no dejan lugar a dudas: «aquí habrá elecciones cuando la revolución pueda ganarlas», señalaron ambos, y cumplieron, inhabilitando partidos políticos, cambiando circuitos electorales, y finalmente, poniendo reglas sobrevenidas, como la de «juramentarse ante la Asamblea Constituyente», que le costaron su cargo a un gobernador, el digno Juan Pablo Guanipa; o haciendo fraudes claros como el de las elecciones regionales en Bolívar.

Contra todo eso, no queda otro remedio que seguir protestando, aunque el régimen arme su manifestación paralela, como lo ha hecho a lo largo de 21 años, solo para intimidar, como a la misma hora en la que esto se inscribe intimidan los colectivos a la prensa en los alrededores de la Asamblea Nacional.

Con ejercicios militares «sorpresa» también llamados a intimidar; porque las fuerzas de seguridad, que deberían ser servidoras públicas, terminan, como el resto del país, solo al servicio de la cúpula que, aislada de todo, manda, que no gobierna, en tanto no tiene planes más allá de su supervivencia en el poder.

En uno de sus últimos discursos, Hugo Chávez recordó como era la política venezolana en los 90: Decía que los políticos se encerraban en Miraflores, y afuera había un país que protestaba, y a la que estos políticos mandaban a los militares a reprimir.

Señalaba, en 2012, cómo eso había cambiado. Y más allá de que en ese momento eso ya no fuera cierto, en 2020, el retrato de la conflictividad de los 90 palidece ante lo aislado que está un mandatario que no tiene vida más allá de Miraflores y Fuerte Tiuna, y un pueblo que ha sufrido mucho más allá de lo soportable y por ello ha emigrado en masa; unos aferrados que usan al partido militar (ya no fuerzas armadas) para reprimirlo. Y un sistema electoral en ruinas, incapaz de dar un resultado que la gente reconozca. Y un entorno internacional donde Venezuela está señalada como un Estado forajido, con una cúpula dirigente que forma parte, de pleno derecho, del club de las dictaduras.

Contra todo eso, hoy sale la gente. Porque como decía el diputado Luis Silva hoy, saliendo a marchar no se garantiza que el régimen ceda y regrese a la Constitución (aunque para ello ya su única posibilidad es una retirada con orden), pero quedándose en la casa, es seguro que Nicolás Maduro se sentirá cómodo entre Miraflores y Fuerte Tiuna.