El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, alertó que el régimen de Nicolás Maduro dio los primero pasos para realizar un fraude electoral.

De esta forma Pompeo condenó en Twitter la intención de Nicolás Maduro de convocar elecciones parlamentarias, bajo una condiciones irregulares. Más bien, el diplomático sentenció que este tipo de acciones retrasan la solución de la crisis venezolana, en el marco de unos comicios libres y democráticos.

Pompeo repudió que el Poder Judicial venezolano rechazó que la Sala Constitucional del TSJ del régimen nombrara a Indira Alfonzo como presidente del CNE, mientras que Rafael Jiménez será el vicepresidente. Tania D’Amelio, Luis Gutiérrez y Gladys Gutiérrez serán los otros tres rectores.

Mediante un comunicado, indicó que la ciudadanía merece un Poder Electoral independiente para solucionar la crisis. Sin embargo, también es necesario levantar la prohibición de partidos políticos y candidatos, liberación de los presos políticos, respetar la libertad de expresión y solucionar los desafíos técnicos para unas elecciones libres.

Pompeo concluyó que los venezolanos merecen unas elecciones democráticas justas, pero la actuación del régimen aleja aún más la transición. Esto se debe a que este nuevo CNE ignorará las condiciones requeridas para unos comicios libres, según el diplomático.

Maduro's corrupt court took the 1st steps towards rigging the next election in his favor. These actions delay the return to free & fair elections & prolong the suffering of the Venezuelan people. The world must support @AsambleaVE & the Venezuelan people. https://t.co/YrP7xI7m9O.

