Nicolás Maduro se pronunció este sábado sobre las elecciones que deben realizar este 2021. En tal sentido, aseguró que la “oposición” le propone realizar una “mega elección” para definir a los alcaldes y gobernadores en un solo proceso.

En un acto desde el Palacio de Miraflores en conmemoración del Golpe de Estado de 1958, Maduro reconoció que no le gusta mucho la idea. Aseveró que la ley señala que se deben elegir en dos procesos, pero que la decisión queda en manos de la Asamblea Nacional electa en el proceso del pasado 6 de diciembre.

“La oposición está proponiendo que hagamos elecciones conjuntas de gobernadores y alcaldías. A mí no me gusta mucho la idea. La ley no lo permite, porque dice que en un acto debe elegir la autoridades regional y en otro el alcalde. Pero está en debate. No me toca a mí decidir, ni opinar.”, dijo Maduro.

Maduro apuntó que las autoridades pertinentes señalarán si se realizan dos procesos, o si se lleva a cabo una “mega elección”. De igual forma, aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo Patriótico se debe preparar para acudir a los centros electorales.

“Le corresponderá a la Asamblea Nacional y al Consejo Nacional Electoral fijar la fecha de las elecciones y decir si en el 2021 elegimos solo gobernadores o vamos a una mega elección de gobernadores y alcaldes. Sea como sea, hay que prepararse para seguir ganando por la única vía que sabemos ganar. Por la vía constitucional, legal y democrática”, expuso.

¿Cuándo fueron las últimas elecciones?

Las últimas elecciones regionales fueron el 15 de octubre de 2017 y el chavismo obtuvo 18 de las gobernadores, mientras que la oposición consiguió cinco. Por su parte, las elecciones para seleccionar los alcaldes de los municipios se llevaron a cabo el 10 de diciembre de 2017, en donde las fuerzas opositoras protagonizaron una amplia abstención.

Maduro no precisó cuál sector de la oposición es el que pretende hacer una “mega elección”. Pero el chavismo mantiene mejores relaciones con la dirigencia que participó en las parlamentarias que se llevaron a cabo el 6 de diciembre y con los de la “mesa de diálogo nacional”.

Las fuerzas entorno a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional electa en el 2015 mantienen que no hay condiciones democráticas para participar en unas elecciones. No obstante, todavía no declaran si asistirán a las urnas para los comicios regionales y municipales.