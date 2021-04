Maduro presume vacunación a pesar de no pertenecer a sectores más vulnerables al virus

Nicolás Maduro ratificó este domingo que se vacunó en contra del coronavirus, en medio del crecimiento de contagios en el país. De tal forma reveló que en los próximos días se someterá a varias evaluaciones para determinar la eficiencia que tuvo el fármaco en su organismo, de manera que precisó que todavía se puede contagiar.

Maduro explicó en una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV) que todavía se puede infectar y contagiar a otras personas. Por ende, las evaluaciones, que medirán sus niveles de anticuerpos, buscarán determinar el nivel de inmunidad que tiene su organismo, pocas semanas después de vacunarse con la Sputnik V.

“Yo me vacuné. Yo tengo inmunología y en los próximos días me harán exámenes para ver el nivel que tengo. Que Dios me cuide, el Dr. José Gregorio Hernández siempre me cuide, y no me contagie jamás”, dijo.