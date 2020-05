¡ÚLTIMA HORA! - Maduro anuncia el plan de flexibilización “5 + 10”

Nicolás Maduro aseguró que Venezuela está preparada para una nueva fase de normalidad que empezará a partir del lunes, 1 de junio.

En cadena nacional, explicó el plan de flexibilización que va a aplicar su régimen, y lo llamó “5 + 10” y será aplicado a partir del próximo lunes. Señaló que serán cinco días de “intensa flexibilización”, seguidos de diez días de cuarentena.

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen, indicó cuales serían los sectores beneficiados en la flexibilización y tendrán distintos horarios. Según la funcionaria, la medida fue planificada para evitar aglomeraciones y bultos de personas, que podrían provocar contagios.

Así pues, las instituciones bancarias trabajarán de 9 a.m. a 1 p.m. por el terminal de las cédulas, reservando los viernes para las personas jurídicas. Los consultorios médicos y odontológicos estarán de 7 a.m. a 1 p.m. y posteriormente explicarán cómo será el proceso de las citas.

Por otra parte, el sector de la construcción iniciará a trabajar a las 8 a.m. hasta la 1 p.m., mientras que las ferreterías estarán de 11 a.m. a 4 p.m., para apoyar a las construcciones.

Las peluquerías, la industria textil y de calzado, y la industria de materia prima química podrán estar 10 a.m. a 4 p.m.

Por su parte, los talleres mecánicos abrirán a las 9 a.m., hasta la 1 p.m. Mientras que los servicios personalizados, como refrigeración y plomería, estarán de 9 a.m., hasta la 2 p.m.

