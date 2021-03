Mafias de estafadores ofrecen gas y se roban los cilindros

Al menos 7 comunidades de la capital tachirense han caído en la estafa, más de 500 cilindros han sido robados por inescrupulosos que ofrecen el servicio, se llevan los cilindros, parte del pago y desaparecen.

La mayoría de las víctimas son adultos mayores que tienen más de 1 año sin recibir este servicio.

«Yo me paro a las 2 de la mañana hacer mis empanadas para trabajar, porque yo necesito, me siento enferma y con eso es que me ayudo, yo entregué las bombonas y la plata y ahora no tengo con que trabajar», expresó llorando Blanca Romero.

Pidió ayuda a las autoridades para que den con los estafadores y así pueda recuperar las bombonas, asegura que con los cortes de luz no puede ni usar las hornillas eléctricas.

«Yo traje las dos bombonas confiando que iba a tener mi gas y ahora no tengo gas ni cocina eléctrica, me toca cocinar con leña y a mi me enferma eso porque yo tuve bronquitis», dijo Emiliana Escalante otra de las personas de la tercera edad estafada por las mafias que operan en Táchira.

Se sienten impotentes y con las manos atadas pues se cansaron de pedir gas a las autoridades competentes y cansados de esperar cayeron en manos de las mafias que operan libremente y ofrecen sus servicios en redes sociales.

«Tenemos más de un año sin gas aquí en La Popita y uno vio la facilidad y caímos, ahora ni gas ni bombonas y no aparece el tipo», indicó Luz Marina Suárez vecina estafada de San Cristóbal.

Uno de los estafadores está identificado por los vecinos, quienes dieron su nombre y mostraron fotos del vehículo que usa para llevarse los cilindros para que los cuerpos de seguridad actúen.

«Debido a la situación que estamos viviendo en el país por la falta de suministro de gas, nos vimos afectados porque hay personas inescrupulosas que se están aprovechando de la situación y estafan a los más necesitados», apuntó Ramón Carvajal.

Señaló que las víctimas son personas de escasos recursos que no tienen cómo reponer los cilindros que les robaron.

«Nosotros entregamos las bombonas a Pedro Vivas Roa, 70 cilindros de diferentes tamaños y más de dos millones de pesos y este señor nos fue llevando y llevando a través de mentiras y engaño por más de un mes y cuando nos dimos cuenta no apareció más y dejó de contestarme», añadió.

Exigieron a Freddy Bernal que actúe frente a esta gran estafa de la que son víctimas familias de Pirineros, La Popita y otras zonas de San Cristóbal.