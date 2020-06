Maripili Hernández quiere denunciar la corrupción en estación de gasolina

La periodista Maripili Hernández manifestó en redes sociales su desazón con el cobro de gasolina exclusivamente en dólares en E/S de Caracas.

"¿Cómo hace uno para poner una denuncia respecto a la gasolina? Es descarado que estaciones de servicio subsidiadas están cobrando en dólares (sino, no echas)", reclamó.

¿Cómo hace uno para poner una denuncia respecto a la gasolina? Es descarado que estaciones de servicio subsidiadas están cobrando en dólares (si no, no echas) porque supuestamente no sirve el punto o el capta huellas. ¿Dónde se denuncia? @PDVSA

— @marypilih (@marypilih) June 10, 2020