Más de 12 horas sin servicio eléctrico padecieron habitantes de Cabimas

Habitantes de Cabimas, en el estado Zulia, denunciaron un apagón de cerca de 12 horas, que se produjo después de un fuerte bajón, a las 4:45 de la tarde de este viernes 17 de julio. El incidente mantuvo a oscuras a las nueve parroquias del municipio.

Trabajadores de Corpoelec señalaron que la suspensión del servicio se debió a una falla en la línea de transmisión 115 entre las subestaciones eléctricas Cabimas y 19 de Abril.

A través de la redes sociales, usuarios reportaron la recuperación del flujo eléctrico cerca del umbral de la medianoche. Pero en otras zonas solo fue restablecido pasada las 4:00 de la madrugada.

Entre los sectores más afectados mencionaron La Montañita y Campo Elías. Mientras que la falla se estima afectó en general al menos 100.000 habitantes de Cabimas en distintas parroquias. Rómulo Betancourt, Arístides Calvani, La Rosa, Jorge Hernández, Carmen Herrera, Ambrosio, Punta Gorda, San Benito y Germán Ríos Linares fueron afectados por el accidente eléctrico.

El Lucero, R5, Punta Gorda y Colinas de Bello Monte fueron los primeros sectores en los que "se hizo la luz" de nuevo.

Con tanto tiempo sin mantenimiento, corrupcion y desinversión en el sistema eléctrico, las autoridades de @CorpoelecZulia_ No han podido solventar la falla que mantiene a #Cabimas horas #SinLuz pic.twitter.com/0fYcimwStT

@IdaniaChirinos saludos desde #Cabimas, donde tenemos ya 9 hrs sin electricidad y @CorpoelecZulia_ no se pronuncia. No hay autoridad que resuelva. No hay oído que escuche. Estamos sin voz. Ayuda por favor. Tengo una madre cardiópata, mis padres necesitan calidad de vida...

— Elay Zarr (@elayzarr) July 18, 2020