«Matarme no detendrá la lucha»: Guaidó le habló sin miedo a los violentos

Sin miedo y con determinación, el presidente encargado, Juan Guaidó, le plantó cara a los paramilitares que atacaron con disparos su actividad realizada este sábado en Barquisimeto.

En su cuenta en Twitter, el jefe del parlamento resaltó los riesgos que corre al enfrentar a la administración de Maduro.

«Ver a la dictadura apuntarnos a mí y a nuestra gente ni me amedrenta ni nos asusta… Matarme no detendrá la lucha…Si algo me pasa, alguien tomaría mi lugar y la libertad se abrirá camino… Si creen que esto se trata de un solo hombre, no han entendido nada»

Lamentó que un joven de 16 años haya terminado herido solo por participar en un acto público, ejerciendo sus derechos.

«Lo que no tiene perdón es que haya un muchacho de 16 años herido, cuando lo único que reclama es su derecho a vivir en libertad».

En horas del mediodía, sujetos violentos identificados con el chavismo intentaron sabotear la marcha del presidente encargado en la capital larense.

Según los organizadores del evento, el ataque dejó seis heridos, uno de ellos fue alcanzado por una bala en la pierna izquierda.

