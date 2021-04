La Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) indica que 5,4 millones de ciudadanos partieron de Venezuela. Algunos de ellos lo hicieron con su familia, otros mayores de edad se fueron solos, pero hay un selecto grupo de niños venezolanos abandonados en la zona fronteriza con Colombia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hasta el pasado 31 de diciembre, tiene conocimiento de 201 casos de migrantes no acompañados. Muchos de ellos son venezolanos y se encuentran en la zona fronteriza con los estados Táchira y Apure, por donde cientos de miles han partido hacia otras naciones de la región.

"Mi mamá me dijo que la esperara, que ya volvía. Me quedé aquí solo. La esperé uno, dos, tres días. No sé por qué ella me abandonó", dijo Mario, de 16 años de edad, a Semana. Este niño vive en una vivienda improvisada de plástico y cartón en uno de los pasos ilegales entre Colombia y Venezuela.

Adentrados en una trocha llamada "La Arrocera", en medio de un conjunto de matorrales, aparece una "familia de niños", como ellos se hacen llamar. Cada uno de ellos tiene una historia particular, pero forman parte de un gran cuadro: estar desamparados en la crisis migratoria.

Una familia de niños venezolanos abandonados

En ese asentamiento infantil cada uno tiene sus responsabilidades; unos cuidan los cambuches, otros salen a trabajar y algunos hacen el fuego para la sopa. Algunas de las pequeñas, de 14 años de edad, deben vender sus cuerpos por menos de un dólar, mientras que otros buscan cargar maletas entre las trochas.

"Un día llegó una familia con dos niños pidiendo pasar la noche. Al día siguiente, cuando amaneció, se habían ido y habían dejado a los dos pequeños", expresó Rosalía Peralta Rivas, coordinadora de la escuela Santa Mariana de Jesús, en Capacho, estado Táchira, quien ha denunciado esto en varios medios locales, pero la situación sigue ocurriendo.

Algunos niños se unieron al asentamiento infantil, cuyos habitantes se encuentran desamparados por su familia y el Estado al que pertenecen.

Ángela, una de las niñas del asentamiento que sufre de explotación sexual, fue violada y golpeada por un taxista y tuvo que pasar 14 días en el hospital. Tras salir del centro de salud, retornó a "La Arrocera", pero sin ayuda psicológica, sin casa y sin alimento. Retornó, como ella expuso, al desamparo.