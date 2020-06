“Me siento muy mal”: siguen agudizándose las invasiones en Caracas

Los ataques a la propiedad privada se agudizan en Venezuela; en los últimos tres meses se han registrado 15 invasiones de inmuebles en la ciudad de Caracas.

Un reportaje de la Voz de América señaló que la cuarentena por la pandemia de coronavirus ha provocado que algunos se aprovechen para ocupar algunas propiedades. Uno de los tantos afectados es Enrique Rui, un industrial de larga trayectoria, lamentó que las autoridades no le han devuelto sus instalaciones.

Yo me siento muy mal primero porque la situación de una persona de 60 anos que se queda sin empleo y que no es oligarca y que no vivo de la renta si no que tengo que seguir trabajando es muy preocupante, pero más allá de eso, como venezolano me siento muy frustrado porque yo aposté a este país