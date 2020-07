El médico veterinario Najib García relató a Caraota Digital su experiencia como paciente COVID-19. Su esposa también se contagió, y hoy está 99 % recuperada, afirmó. Ambos vivieron la experiencia de estar recluidos en el Complejo Universitario Hospitalario Ruíz y Páez, en Ciudad Bolívar, uno de los centros centinelas del estado Bolívar.

"El hospital está en unas condiciones que no son óptimas, el hospital debería estar como una tacita de plata, pero tiene unos baños que no están en condiciones para atender a pacientes de esa enfermedad que muy agresiva, es algo como que improvisado frente a toda esta situación y el deterioro del hospital", relató García.

Sin embargo, rescata que en el tiempo que él y su esposa estuvieron recluidos, no faltaron medicamentos. Sin embargo, las fallas del personal es una desventaja para los casos que llegan diariamente.

Actualmente hay por lo menos cinco personas entubadas. El hospital cuenta con 13 respiradores para los pacientes COVID-19.

Desde su egreso, García comenzó una campaña para ayudar con insumos a todo el personal que labora en el Área de Aislamiento COVID-19, en el hospital Ruíz y Páez.

"Son muchas las vidas que se han salvado, otras que han fallecido. Mi recomendación es que no esperen a lo último, que ataquemos temprano esto, no todo el que va al hospital lo internan, solo internan a las personas que están realmente comprometidas con la respiración. A los que no, los mandan a sus casas a guardar cuarentena con tratamiento y el reposo debido", aclaró.