Médicos de Vargas se declaran en luto y en solidaridad con sus colegas por los sueldos de hambre

“Nosotros no estamos celebrando; más bien estamos de luto por la cantidad de médicos fallecidos. En el estado han muerto varios y en el país ya superamos los 300”.

La declaración la dio el médico cirujano Alberto Kahwaty, en el marco del Día del Médico con motivo del 235 natalicio del prócer varguense José María Vargas este miércoles.

Asimismo, manifestó su alerta al representar esa cifra el 25% de los muertos por coronavirus en el país, cuando en otros países los decesos del personal sanitario no llega a 10%.

Además de referirse a la masiva migración de estos profesionales, mencionó que de los que quedan en el país muchos se dedican a otros oficios como repostería y manualidades.

Dijo que eso pasa porque no tienen la posibilidad de mantenerse. “Cómo mantienen a una familia con un salario de un dólar. En qué parte del mundo un médico recibe ese monto. Y no solo ellos sino todos los empleados públicos”.

Sostuvo que el salario no alcanza para comprar ni siquiera una harina precocida para hacer arepas. Por eso se preguntó con quién deben hablar para cambiar esa realidad.

Kahwaty también aprovechó de criticar que en un contexto de pandemia por el COVID-19 en el país se aplique un esquema del 7+7.

“Nunca en mi vida había leído que la pandemia unos días sale de vacaciones y otros días está activa. No me explico cómo esta semana estamos restringidos y la otra no. Además hablan de una cepa que no conozco y tampoco hablan de ella en Brasil”.

Mientras que Franklin Rodríguez, médico general, reconoció qué hay médicos pasando hambre al tener que devengar apenas Bs. 1.800.000 mensuales.

“Hay mucha necesidad. Ellos tienen que trabajar en la administración pública y en privado, pero no hay plata para pagar las consultas en privado. Si están pasando hambre”.

Agregó que el sueldo es de un dólar y, además, muchos vienen a trabajar desde fuera de Vargas. “Trabajamos con las uñas sin oxígeno, sin insumos. Me parte el alma ver médicos que vienen de los Valles del Tuy a Naiguatá por un sueldo de Bs. 1.800.000”.