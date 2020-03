Medidas de prevención del coronavirus en áreas comunes de edificios y en el hogar

En una situación de emergencia sanitaria como la vivida en Venezuela y el mundo entero a causa de la pandemia del coronavirus resulta muy importante lo que puedan recomendarnos los especialistas para prevenir el contagio.

En este sentido, le dejamos unas cuantas recomendaciones que nos hicieron llegar a manera de cortesía y que hoy compartimos con ustedes.

En conjunto residenciales

La limpieza del piso en áreas comunes y el lobby debe realizarse en horas de la mañana con desinfectante común .

Luego debe pasarse un coleto con solución clorada. que debe prepararse de la siguiente manera: Cloro comercial (común). Colocar 100 ml (aproximadamente media taza) en un balde con 4 litros de agua. También pueden prepararse galones, diluyendo 160 ml de cloro en un galón de agua (4 litros). La limpieza de pisos con esta solución puede hacerse en horas de la mañana y la tarde.

Limpieza de superficies: Estas soluciones se pueden preparar para limpiar el picaporte de la reja principal, picaportes de puertas de vidrios, ascensores (paredes y botones)

Puede limpiarse de dos formas

Diluir en un rociador una cucharada de cloro (10 ml) en un litro de agua. Con esta preparación se pueden limpiar los picaportes de las rejas, las puertas principales y ascensores, incluyendo los botones.

También pueden usarse soluciones cloradas al 0.5%

Soluciones de alcohol: debe prepararse en un rociador de la siguiente manera: Alcohol líquido 100%: Colocar 70 ml de alcohol y 30 ml de agua en un recipiente limpio o en un rociador. Tener en cuenta que esta solución es inflamable y tiene que estar alejado del fuego.Esta solución NO DEBE APLICARSE EN ASCENSORES. Debe aplicarse sobre recepciones, mesas decorativas, salas de espera y en todos los ambientes donde los integrantes del conjunto residencial compartan tiempo y espacio.

El alcohol que se vende en las farmacias es a 96° y está demostrado que al 70% tiene una mejor acción bactericida que al 100%. Así, para una mayor practicidad al momento de la limpieza, podrá colocarse en un rociador una dilución de alcohol al 70 para tener a disposición sin tener que preparar cada vez.

Los estudios demuestran que en países con nuestro clima la propagación puede ser menor si menos personas potencialmente infectadas están en la calle.

Evite salidas innecesarias. Mientras usted más salga mas posibilidades de contaminarse y contaminar las áreas comunes.

En espacios comunes, al aire libre, usted puede hablar con comodidad manteniendo una distancia prudente (1 metro).

Trate de no usar el ascensor con mas de tres personas dentro.

No arroje basura en pasillos y áreas comunes, evite mantener zonas húmedas. Evite que liquido de la carne del mercado moje el piso. Este líquido de carne animal favorece la replicacion y supervivencia del virus por mas tiempo.

Si tiene síntomas use su tapabocas. Si usted es positivo sencillamente NO SALGA A LA CALLE. Si no tiene síntomas y no tiene contactos positivos, no use tapabocas. Hacer esto simplemente agota los recursos para quien realmente lo necesita.

Cuidados en el hogar

Se puede hacer el mismo procedimiento que en las áreas comunes del edificio pero las soluciones con alcohol NO DEBEN APLICARSE CERCA DEL ÁREA DE LA COCINA.

Lo ideal es que al llegar de la calle lave sus manos con agua y jabón. Si no va a volver a salir es preferible que se bañe y coloque la ropa sin sacudir en una cesta cerca de la ventana y expóngala al sol. Si no está infectado con el virus no es necesario que la lave de inmediato. Es conveniente también colocar los zapatos al sol. Si usa cartera debe limpiar la cartera con solución alcoholada y colóquela en un área aireada, limpie también su celular. Estos son los objetos más potencialmente contaminantes.

Al salir de su apartamento lávese las manos con agua o jabón y asegúrese de llevar antibacterial en su cartera.

Si tiene tos, recuerde toser sobre el pliegue del brazo. No use pañuelos de tela.