«Mi esposo la consiguió como dopada y pálida y le reclamó a Matías»

Josefina Franco, madre de Ana María, la esposa del «Gordo Matías», afirmó que su hija fue secuestrada hace treinta años y que no está bien física y psicológicamente.

Franco esperó 35 años para reencontrase con su hija, pero nada más pudo estar tres días con ella. Aseguró que su hija sufre Síndrome de Estocolmo y prefirió regresar a la casa donde la mantuvieron encerrada.

La señora, tras semanas de hermetismo, habló con los medios y accedió a conversar con El Pitazo en su casa, donde se celebró la fiesta de matrimonio de Mathías Salazar y Ana María.

“Ella estuvo tres días con nosotros y se vino con el aval de la Fiscal 25 para que la tuviéramos en resguardo el fin de semana, mientras se esperaba la evaluación psicológica en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). En esos tres días estaba bien en la mañana, pero en la noche se ponía agresiva y no quería dormir. Le cambiamos el look, hasta le hicimos una reunión familiar como cuando llega el hijo pródigo a casa. Nos reunimos toda la familia, le dimos la bienvenida con amor. El lunes, después de las pruebas, dijo que se iba porque había cumplido todos los requisitos y que si no le dábamos permiso nos iba a denunciar de secuestradores”, explicó.

Ese día Franco descubrió que su hija no estaba bien y que su reacción no era la de una persona completamente normal.

La señora Josefina recuerda que cuando su hija les presentó a Salazar no le gustó, pues notó conductas extrañas en él. La reacción de Ana María fue un contundente «Estoy enamorada de él». Decidieron no nadar contra la corriente y la apoyaron. Sin embargo, tras casarse, no supieron de ella.

“En una oportunidad, supimos que se habían mudado para un anexo en la Candelaria. Nos trasladamos mi esposo, mis otros hijos y yo hasta el lugar y el dueño de la casa nos recibió y permitió que entráramos. Mi esposo la consiguió como dopada y pálida y, en vista de ello, le reclamó a Matías, que se le vino encima, lo golpeó varias veces hasta fracturarle tres costillas del lado izquierdo y quebrarle los lentes”.

Tras ese incidente, se acercaron a los funcionarios policiales y trataron de hacer la denuncia. Sin embargo, los policías alegaron que no podían hacer porque era un problema entre marido y mujer.