«Mi mamá me hizo abortar, pero igual la amo»: así acabaron con un embarazo precoz

15 años y una mesada que no alcanzaba para comprar algún método anticonceptivo eran una añadidura a las «hormonas alborotadas», en el clímax de la adolescencia. Durante sus actos inconscientes nunca pensó en las medidas que podría tomar su familia excesivamente conservadora, si por descuido quedaba embarazada. A través del relato en primera persona exponemos la historia de Isabella*, una víctima de violencia intrafamiliar que perdió a su bebé luego de ser brutalmente golpeada por su mamá.

Era la típica adolescente que se enamora del «mala conducta», a veces cuando le cuento a alguien lo que me pasó, parece que soy una novela de algún canal venezolano en el 2002. Muchas veces he tenido que jurar que casi me matan para hacerme abortar, porque no me creen.

Incontables veces mi familia había intentado separarme del novio que tenía desde primer año, todas sin éxito. Las razones, nunca fueron tan fuertes como haber quedado embarazada. «No voy a dejar que te jodas tu futuro por un piedrero», me dijo mi mamá antes de dejarme inconsciente.

«¡Felicitaciones! Estás embarazada», había dicho la muchacha del laboratorio. ¿Qué es lo que tengo que celebrar? Me pregunté. Mi familia me mataría cuando se enteraran. Sin embargo, acabaron con una vida, pero no fue con la mía, sino la que llevaba dentro de mí.

Una cachetada me despertó «¡¡TE DIJE QUE NO INVENTARAS!!» me gritaba alguien; aún estaba medio dormida y no entendía quién era. Los primeros golpes fueron en la cara y el pecho, suficiente para despertarme y reconocer que era mi propia madre quien me golpeaba como a una desconocida. Con otro golpe, no recuerdo dónde, caí en otro sueño profundo. Todavía recuerdo la sensación de vacío al despertar nuevamente, pero esta vez ensangrentada y en un hospital.

«Estoy embarazada. ¿Cómo le digo a mi mamá?»

Le había dado la noticia más temprano a mi novio, a través de un SMS, con más miedo del que tenía cuando fui a buscar los resultados. Él estaba dispuesto a tener al bebé, y el mundo que se me venía encima por un momento se detuvo; quizá para agarrar más fuerza y caer más pesado sobre mí. Por primera vez en dos semanas, me sentía tranquila y feliz. Creí que si él estaba dispuesto a tenerlo, todo estaría bien… Pero no fue así.

Decidí que no se lo diría a mis padres, era mejor que se enteraran cuando me creciera la barriga. La felicidad de formar una familia con «el amor de mi vida» me cegó y olvidé que mi mamá, en ocasiones, revisaba mi teléfono. Así fue cómo se enteró el mismo día.

En el hospital me pedía perdón hasta el cansancio, ella misma me confesó que había abortado por su culpa. Mi padrastro había sido su fiel cómplice; estando en la habitación de al lado permitió que me golpeara, poniendo en riesgo mi vida. «Según tu religión está mal que una adolescente quede embarazada, pero está bien que tu esposa, mi madre, haya provocado un aborto ¿Verdad?», le pregunté.

Una semana estuve hospitalizada en un centro de salud donde las enfermeras no tenían ni guantes. 15 kilos perdí por la mala alimentación. Y una inolvidable experiencia quedó grabada en mi mente por siempre.

Apenas salí, decidí lo que haría: denunciar a «esa señora», que decía ser mi progenitora. No me puedo quejar de las funcionarias que me atendieron en el Ministerio Público, quienes no solo tomaron mi denuncia; también me dejaron retirarla cuando me arrepentí.

Al infierno de haber abortado el mismo día que supe de mi embarazo no quería sumar la posibilidad de que detuvieran a mi mamá, a quien amo a pesar de todo. La gente se pregunta cómo es que tan rápido la perdoné, y sinceramente, yo también me lo pregunto a diario.