El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, criticó las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

"Michelle Bachelet dice que más de dos mil venezolanos han muerto desde enero de 2020 en lo que el régimen ilegítimo llama "operaciones de seguridad". Las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) del régimen ilegítimo ejecutan a civiles y manipulan pruebas para encubrir ejecuciones extrajudiciales", escribió Kozak.

.@MBachelet says more than 2000 Venezuelans have died since Jan 2020 in what the illegitimate regime calls, “security operations.” The illegitimate regime's Special Action Forces execute civilians & manipulate evidence to cover up extrajudicial killings. https://t.co/bZUypo3tGP

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) October 5, 2020