Un sujeto que se hace llamar “Peluche”, y afirma ser miembro de la banda de “Willy Meleán”, intenta extorsionar a un empresario del estado Zulia. El delincuente afirma tener información sobre la víctima y sus familiares, por lo que le pide “colaboración” para llegar a un acuerdo.

El periodista de sucesos, Delmiro De Barrio, publicó la información en su Twitter (@DelmiroDeBarrio) en donde deja claro que los intentos de extorsión son comunes. Igual, mostró un video en donde se observan dos pistolas y una granada, junto a un papel con varios nombres.

“Nuevamente bandas criminales que hacen vida en el Edo. Zulia envían un vídeo a un empresario para extorsionarlo. Esta vez un sujeto que se hace llamar “Peluche” de la banda de “Willy Melean” asegura tener información de la víctima y de sus familiares”, dijo.

Amenazas del “Peluche”

“Te envió este comunicado por lo siguiente”, es como inicia el video, poco antes de que el criminal se presente como “Peluche” a la organización de los “Melean”. “”Lleguemos a un acuerdo. Te estoy mandando esto para que nos prestes la colaboración, porque sé que vos y tu hermano tiene como colaborarnos”, dice.

“Si me bloqueas y no buscas la forma de comunicarse conmigo, recojan su cosas y se van del Zulia, porque los voy a poner a vivir mal. De esa maldición sé yo. Si me bloqueas, te voy a estallar la maldita casa, le voy a caer a tiros a los malditos carros. Y tu mamá, que sale por ahí caminando, por todos lados, no vaya a ser que la agarre y te escoñete. No estoy comiendo de nada”, dice.

El sujeto también asegura tener información sobre sus negocios y los de su familia, al igual que los vehículos que utilizan y que conoce en dónde viven. Además, afirmó que no tiene problema con que el metraje sea enviado a las fuerzas de seguridad del Estado.

Banda de “Willy Meleán”

Como indican los recuentos y prontuario de los Meleán, se trata de una importante organización criminal que opera en Venezuela y Colombia. Miembros de la organización fueron abatidos en el estado Zulia y contaban con acusaciones de robo a mano armada, extorsiones y sicariato.

El medio de comunicación Reportero 24 señaló el 5 de febrero de 2019 que los miembros de la banda de “Willy Meleán” transmitieron la ejecución de dos sujetos en Zulia. Presuntamente, las víctimas brindaron información a las autoridades, por lo que fueron abatidos.

La banda consiguió la fama por grabar los videos de sus sangrientas ejecuciones. Además, realizaban secuestros, extorsiones, micro tráfico de drogas, robo, sicariato y otro tipo de delitos.