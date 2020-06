Siete pacientes del Seguro Social de Guarenas, en el estado Miranda, se manifestaron por las terribles condiciones en que pasan el confinamiento.

Según los pacientes en el mismo video, se dijo públicamente que ellos estaban positivos por coronavirus, pero todavía no les han dado resultados confirmándolo. Además, manifestaron su preocupación, puesto que de estar infectados no hay médicos o profesionales que puedan atenderlos.

En el video mostraron una de la pruebas rápidas, fechada el 20 de mayo, que indica que una de las pacientes dio negativo. Asimismo, reveló que a algunos les hicieron la prueba molecular PCR, pero todavía no les han confirmado.

En el video divulgado por los pacientes, no se observan médicos, enfermeros u otro personal de salud. Simplemente están aislado en un lugar e incluso reconocieron que ellos mismos deben suministrarse el suero.

Aquí no hay atención médica, aquí no hay nadie. Aquí no hay enfermeras. Nosotros mismos nos estamos pasando el suero porque aquí no nos atienden. Esto es una sal vacía, aquí no hay más nadie