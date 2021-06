El fiscal general Tarek William Saab informó este sábado que el Ministerio Público (MP) le tomó la declaración a la ciudadana que denunció que la Policía Regional del Zulia (PoliZulia) la detuvieron y le ordenaron desnudarse.

Mediante su cuenta de Twitter (@TarekWilliamSaab) informó que designaron al fiscal 45 de Derechos Humanos para investigar estos hechos.

"Ministerio Público (Zulia) tomó entrevista a la ciudadana Andriana Felisolas, que denunció a la PBEZ PoliZulia (comando motorizado), quienes presuntamente la detuvieron luego de desnudarla y decomisarle su celular. Designada la fiscal 45 de DD. HH. para investigar estos hechos", escribió Saab.

La joven, Andriana Felisolas, denunció en su cuenta de Instagram que la noche del jueves 17 de junio al menos seis funcionarios de la Policía regional del Zulia le pidieron bajarse de su vehículo tras acusarla de presunta posesión de drogas.

"Entre los seis comenzaron a destrozarme el carro (...) Me tenía atosigada, atosigada. Yo les muestro mis documentos personales y mis documentos del carro, porque no tengo nada que ocultar. Y además estaba a tres cuadras de mi casa", relató la joven en su cuenta de Instagram.

Asimismo, explicó que en medio del procedimiento se quedó sin batería en el celular, por lo que decidió pedir a los funcionarios un teléfono para llamar a sus familiares.

"Ellos me dicen: 'nos vamos para el comando'. Se montaron en el carro, luego me hacen manejar (...) Yo estaba súper asustada, estaba dudando que fuesen policías, pensaba que me iban a secuestrar o robar".

Igualmente, aseguró que, tras conducir por un largo rato, llegó al Comando de motorizados del 18 de octubre.

Dentro de las instalaciones del Comando la joven logró cargar su equipo y entonces los funcionarios "comenzaron a revisar mi teléfono, a pesar de que les dije que no quería que lo hicieran porque eran mis cosas personales".

Finalmente, relató que una funcionaria del cuerpo de la Policía la ingresó en un cuarto, donde fue desnudada.

"Yo me quité toda la ropa y luego de que estoy completamente desnuda me dijo: 'comienza a saltar'. De la impotencia y la rabia, me puse a llorar (...) Me dejaron desnuda como cinco minutos en la habitación", denunció.