"Nadie muere de hambre en la basura", hablan los sobrevivientes del olvido

Muchos venezolanos han tenido que sobrevivir "alimentándose" de la basura, pues la situación socioeconómica los ha llevado a que se rebusquen con lo que encuentran en la basura, esa es la historia de Juan David y Samuel.

Juan David tiene más de tres años subsistiendo en la calle, sus largos días son una ardua batalla por salir adelante con lo poco que tiene a su alcance, pues se dedica a buscar en la basura alimentos incluso plástico, cartón y metal para vender y tener un dinerito para sobrevivir.

Entre lágrimas, reveló a Caraota Digital que extraña a su mamá, que tiene más de 4 años en Ecuador y no ha sabido nada de ella desde entonces.

“Yo no valoré a mi padrastro, que fue quién me crió, no tuve apoyo de nadie, y mi madre está fuera del país y solo quiero decirle que me hace falta y que estoy sobreviviendo”.