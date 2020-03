El régimen de Nicolás Maduro «nunca creyó» que le fuera a ser concedido el préstamo de 5 mil millones de dólares que solicitó con urgencia al Fondo Monetario Internacional a causa de la pandemia de coronavirus, y al que, hablando claro, le correspondía derecho, toda vez que son, justamente, recursos de urgencia que el multilateral había puesto a la disposición de todos los países.

Para lo que no estaba preparado, según informaron fuentes a Caraota Digital, era a que la negativa se diera por la vía del desconocimiento de la legitimidad de Maduro. «Pensaron que iban a negárselo en función de las cifras que no presenta Venezuela, o de la situación financiera del país. Pero no que le iban a negar el reconocimiento que tampoco le ofrecen a Juan Guaidó», explicó una de las fuentes consultadas.

El dictamen del FMI no es político, sin embargo. Como banco (que es en esencia lo que son: un banco para los bancos centrales de todo el mundo, como una suerte de reaseguradora), «el Fondo Monetario Internacional necesita un lidrerazgo claro para que sus créditos no sean cuestionados (…) siempre considerarán no solo si el país puede pagar, sino a quién le cobrarán después», indicaron las fuentes.

«Desafortunadamente, el Fondo no está en condiciones de considerar esta solicitud, porque no hay claridad» sobre el reconocimiento internacional del gobierno de ese país», señaló un vocero del FMI a la AFP; postura que luego se reflejó tal cual en un comunicado de la institución multilateral.

El FMI, como parte del sistema de las Naciones Unidas, es extremadamente cauteloso ante la política, aunque en los últimos 20 años ha comprometido sus préstamos a la aplicación de políticas democráticas y de transparencia. Es el único de los grandes entes multilaterales que no reconocen ni a Maduro ni a Guaidó; mientras la Corporación Andina de Fomento reconoce al primero, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo reconocen al segundo.

Será interesante cuál es la reacción del Fondo ante una solicitud similar a la de Venezuela, hecha por Irán: si le conceden los $5 mil millones (que el régimen de los ayatollahs también necesita desesperadamente, por la caída de los precios del petróleo y porque la crisis provocada por el coronavirus en ese país es extremadamente grave), sería otro mensaje para el régimen de Maduro. Es decir, lo dejaría incluso más cuestionado.

Por último, hay que agregar que ir al Fondo Monetario Internacional tenía toda la lógica del mundo: ofrece un crédito a cero por ciento de interés y con años de gracia, condición que por supuesto no tendrían ni Rusia ni China, que están enfrentando sus propios demonios y a los que probablemente el régimen de Maduro no se atrevió ni siquiera a formular una petición de ayuda en estos momentos.

¿Funcionará el plan B?

Por supuesto, negado el crédito del FMI el sistema de medios del régimen podrá, sin embargo, volver a su discurso tradicional, interrumpido (a costa de una enorme confusión ideológica entre sus partidarios) ayer entre las 2 de la tarde y las 11 de la noche: el FMI maluco, agente del imperio y todas las cosas que el régimen ha dicho siempre de él, le niega a Venezuela unos recursos que son (a que negarlo) imprescindibles para no tener que pasar el páramo del coronavirus en escarpines.

A diferencia de otros países del mundo, la crisis del coronavirus en Venezuela no hará explosión, económicamente hablando, en uno o dos meses, sino en una o dos semanas, señalan los expertos.

«Venezuela no está en capacidad de dar estímulos fiscales como están dando los países desarrollados, pero además es un país que no tiene inventarios, ni las empresas ni la gente. Aquí viene una crisis mucho más rápido que en Europa o que en otros países de Latinoamérica», indicó la fuente, señalando que en régimen hay extrema preocupación por la situación, y no tienen recursos con qué afrontarla. Preocupación, por demás, que comparte este experto.

A esta hora, las reacciones de propaganda del régimen por la negativa a prestar los $5 millardos se limitan a un portal de la periferia del chavismo, llamado lechuguinos.com, que califica al FMI de «genocida» por rechazar el préstamo. No ha habido reacciones de los altos voceros del régimen, ni siquiera de Jorge Arreaza, su canciller, que fue el que hizo la solicitud de préstamo a Kristalina Georgieva, directora gerente del multilateral.

Más allá, y a juzgar por las redes sociales, el chavismo sale debilitado de una maniobra que precisamente pretendía fortalecerlo. Porque las bases del chavismo, y en sus influencers, que también los tiene, han quedado desubicados: ¿Estamos a favor o en contra del FMI? ¿Cómo quedan 20 años de discurso? ¿Por qué nos dijeron que la crisis de salud podía ser afrontada solo por el país? (lo dijo Maduro la semana pasada: «tenemos todos los recursos para combatir el coronavirus»).

La crisis viene muy dura y hace falta mucha disciplina como sociedad para enfrentarla. Y en el corto y mediano plazo, es devastadora para todos, y mucho más para el régimen que durante 20 años ha alardeado de su fortaleza y a la que le espera una prueba muy importante en las próximas semanas, una prueba que no tiene con qué enfrentar.

Habrá que ver si la proverbial narrativa que ha sacado a la revolución de varias crisis anteriores (quizás ninguna tan importante como esta después de la de 2002-03) lo ayuda en esta oportunidad. Pero tampoco nunca había estado tan desnudo: ni internacionalmente, ni ante la opinión pública venezolana, en la que cuatro de cada cinco personas no confían en ella; e incluso, si este episodio del FMI no se maneja bien, ante sus propias bases.