El diputado Williams Dávila aseguró que el caso del Esequibo llegó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la irresponsabilidad del régimen de Nicolás Maduro.

La razón de que (este caso) haya llegado a la Corte Internacional de Justicia es por irresponsables, por negligencia, por omisión (del régimen), por no haber actuado de inmediato, por no haber convocado al país nacional

Así se manifestó el diputado, después de que Guyana quebrantara el Acuerdo de Ginebra de 1966 y presentó una demanda ante el ente internacional. Así pues, pidió al tribunal validar legalmente el Laudo Arbitral de 1899 que le da control sobre el territorio.

Sin embargo, el parlamentario aseveró que esta situación fue propiciada por la inacción del Palacio de Miraflores. Explicó tras años de no prestarle atención a la problemática territorial, ahora sí acusan a Estados Unidos de tener un “mandato imperial” sobre Guyana.

"Como ellos no han convocado al país nacional, hoy dicen que van a convocar un consejo de estado. Ahora sí salen echándole la culpa a Guayana pero llegamos a la Corte Internacional de Justicia por negligencia de Nicolás Maduro", dijo a TVV Noticias.

Dávila: AN ha intentado ayudar, pero el régimen no le permite

El parlamentario denunció que desde la Asamblea Nacional han intentado aportar para la problemática, pero el régimen los ha ignorado. Por ende, ratificó que el caso está en la Corte Internacional de Justicia por irresponsabilidad de Miraflores.

¿Cuantas veces no invitamos a Delcy Rodríguez y al alto mando militar? Nosotros fijamos posiciones públicas, dijimos que era una cuestión de Estado. Pedimos convocaran al Consejo de Estado en el años 2018, pero no le prestaron atención porque ellos todo lo ideologizaron; decían que no teníamos ninguna competencia.