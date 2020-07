El diputado de la Asamblea Constituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Andrés Eloy Méndez, manifestó que un grupo de funcionarios de las FAES, lo detuvo en su vehículo cuando transitaba con su familia, en el estado Falcón.

En declaraciones en su programa de radio, el diputado oficialista pidió a los funcionarios respetar los derechos de los falconianos. A pesar del incidente que, según llevará ante los altos funcionarios de seguridad, dijo seguirá siendo chavista y "como chavista viviré toda mi vida"

Blanco arremetió contra las FAES

Durante su elocución en su programa radial, Méndez relató cómo los funcionarios con armas se bajaron de sus vehículos y procedieron a revisar el suyo, causando el temor de su familia. Presuntamente estaban realizando un operativo contra el COVID-19.

Lo que más resalta entre sus declaraciones son las referencias a las acciones extrajudiciales y la violación de los derechos de Ley. Sin embargo, en ningún momento de su elocución, resaltó que las FAES ha sido acusada por violaciones de los derechos humanos, denunciados por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

En la actualidad, ejerce como p residente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pero en 2014, también fue Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Precisamente en su gestión se encargó de inspeccionar tiendas de ropa, cadenas de farmacia y supermercados.

En el audio (presentado más adelante), dijo que a pesar de la desagradable situación que le tocó es para él un privilegio pertenecer a la bancada oficialista.

Llevará la denuncia ante el Alto Mando Militar

Méndez también dijo que denunciará la situación ante el Alto Mando Militar con el propósito de evitar estas actitudes en uniformados, ya que manchas el nombre de los organismos de seguridad.

El diputado oficialista argumenta que "los venezolanos tienen derecho, estén donde estén; aquí no están suspendidas las garantías constitucionales, ni el derecho al tránsito, el cual está restringido por la pandemia del COVID-19"

Sus declaraciones se contraponen a las denuncias que han hecho familiares y víctimas, con respecto a allanamientos, detenciones arbitrarias y las presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el FAES o la DGCIM.

En el siguiente, el diputado oficialista expresó su dignación a la ves que aseguraba que "las cosas ilegales a mí me irritan, y no porque me las hagan a mí, sino que se trata del respeto hacia la gente".

Declaración de Andrés Eloy Méndez