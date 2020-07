"Nicmer Evans no fue trasladado a tribunales": informó Alfredo Romero

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó este miércoles el politólogo Nicmer Evans todavía no ha sido trasladado a tribunales penales.

Mediante su cuenta de Twitter (@alfredoromero) explicó que Foro Penal y el equipo de defensa de Evans estuvo todo el día en las puertas de los tribunales de Caracas esperando el traslado, pero no sucedió.

Cuando son las 7:34 de la noche, Romero señaló que Evans todavía no se ha comunicado con su familia o abogados.

Además, destacó que todavía no poseen información oficial sobre su paradero.

" Equipo de Foro Penal y defensa estuvo todo el día en puertas de tribunales penales de Caracas en espera de traslado de Nicmer Evans. No fue trasladado ",dijo.

