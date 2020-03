Nicolás Maduro propuso diálogo a opositores para hacerle frente a la pandemia

Nicolás Maduro invitó a sus rivales políticos a asistir a un diálogo ante autoridades de la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en Caracas, con la intención de hacerle frente a la pandemia del coronavirus.

La propuesta la realizó durante una conversación telefónica televisada con Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, en el marco del programa Con el mazo dando, transmitido por VTV.

«Yo, Nicolás Maduro Moros, como ciudadano de este país, estoy listo para hablar con toda la oposición, con parte de ella, con quién quiera hablar, para llegar a acuerdos e implementar acuerdos que favorezcan y protejan a nuestro pueblo por encima de la sectarismo, la politiquería y los orgullos. Estoy listo”, expresó.

Los invitó a sumarse a las gestiones gubernamentales para afianzar las medidas preventivas contra la pandemia global y preservar la salud pública de cada uno de los venezolanos.

Maduro pidió a la Conferencia Episcopal y al cardenal de Venezuela gestionar la habilitación de la Nunciatura Apostólica, como sede de esa Mesa de Diálogo especial en tiempos de pandemia.

Invitó a Henrique Capriles Radonski, Henry Ramos Allup, Manuel Rosales y a quienes quieran sumarse a la mesa para preservar la salud de los venezolanos.

«Si ustedes no me reconocen como presidente no me importa, lo que me importa es que reconozcan la necesidad de proteger al pueblo y cesen la conspiradera y se levanten las sanciones contra los venezolanos», afirmó.