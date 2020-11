No confiamos en el CNE: sepa lo que dijeron los merideños sobre las elecciones parlamentarias (+video)

Según una consulta realizada a un grupo de merideños, las condiciones en Venezuela no están dadas para un proceso electoral, indican que la pandemia es uno de los motivos, además del colapso de los servicios básicos que deben ser solventados.

Yamilé Andrade, manifestó que es irresponsable convocar a elecciones durante la pandemia, "es algo inapropiado (...) Hay otras necesidades que nos llama primeramente antes que unas elecciones", señaló.

Apuntó que los ciudadanos están atravesando por una serie de necesidades, "es bárbaro que a usted no le alcance para poder alimentarse bien y es triste el miserable sueldo que estamos ganando, no alcanza ni para una harina", lamentó.

De acuerdo con la joven Rosimar Marquina, las elecciones no marcarán ninguna diferencia de que se vive en la actualidad, a su juicio, el proceso electoral es "una mentira" y tendrían que ser unas elecciones justas para que la gente asista con confianza.

Otra de las consultadas, identificada como Maritza Araque, agregó que no confía en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y consideró que no es factible realizar elecciones este año 2020, "no hay un CNE creíble, las condiciones económicas no son aptas, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos gas doméstico y estamos viviendo una crisis desesperante y definitivamente no confiamos en un proceso limpio".