La presentadora Maite Delgado se sinceró en exclusiva con el periodista Luis Olavarrieta en su programa Olavarrieta Live y ofreció detalles sobre su exitosa carrera, además de hacerse solidaria con todos los venezolanos que atraviesan una difícil situación por la crisis.

Durante la entrevista, Maite subrayó que las mujeres venezolanas tienen en los genes la capacidad para surgir ante cualquier adversidad."Nosotras la mujeres llevamos en el ADN esa necesidad de hacernos notar y destacar en las cosas que hagamos".

La expresentadora del Miss Venezuela comentó que día a día se dedica a impartir valores, debido a que se crean nuevas necesidades para adaptarse al mundo, que cambia minuto a minuto.

Recalcó que su compromiso con Venezuela es absoluto. "Mi país es mi día y noche, mi corazón y sobre todo hoy en día que somos una diáspora regada por el mundo. En mi camino hacia mi reconciliación con mis sentimientos, entendí que la nostalgia siempre es una herramienta que te ancla, detiene y entristece".

Asimismo detalló que "es lindo" para ella que todos los venezolanos la recuerden con orgullo. "La gente dice que nada es igual sin Maite. Eso lo valoro, pero no me lo creo. Las cosas cambian, otras serán mejores o peores, pero a mí me gusta recordarle a la gente que no conoció la Venezuela de antes, como era todo".

También se solidarizó con la gran cantidad de venezolanos que día a día, tienen que luchar para conseguir alimentos o tener servicios públicos de calidad.

"La única forma, y se los digo como si fueran mi familia, porque así los siento, es luchando. La lucha es diaria. La única forma para salir adelante es eso. Tenemos que aprender de todo lo que ha pasado", recalcó.

