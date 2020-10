El, se pronunció este viernes sobre la posibilidad de una rotación en la Presidencia interina. En tal sentido, el dirigente opositor aseguró que no hay ningún “prevenido al bate” para suplir a Juan Guaidó, respondiendo al periodista Vladimir Villegas.

Ramos Allup explicó en su Twitter (@hramosallup) que la tesis de una rotación en el interinato, a partir del próximo 5 de enero, es irreal. Al contrario, subrayó que es una “olla” del régimen de Nicolás Maduro y los “alacranes”, a lo que agregó que los partidos del G-4 no apoyaban esa propuesta.

“Recado a los montadores de ollas del régimen y sus apéndices alacranes: en AD no hay ningún prevenido al bate a ninguna sucesión porque no compartimos tesis rotativita. Pregúntenle uno a uno a los demás partidos del G4, a los dateros que no dan la cara y más allá”, dijo.

De esta forma Ramos Allup descartó la posibilidad de que Guaidó se deslinde del cargado que ostenta desde el 23 de enero de 2019. No obstante, para Villegas esta es una posibilidad bastante real, según la aseguraron fuentes internas entre el G-4.

“Me cuentan fuentes cercanas al G-4 que en su seno se discute la posibilidad de establecer un mecanismo de rotación en la presidencia del llamado gobierno interino, una exigencia de sectores de ese bloque político”, expresó Villegas.

El comunicador precisó que sería un esquema semejante al que se aplicó después de la victoria en las elecciones parlamentarias del 2015. Sin embargo, todavía no habría consenso entre Acción Democrática y Primero Justicia.

Goicoechea desmiente posibilidad de rotación en Presidencia

El dirigente político Yon Goicoechea también descartó una posible rotación de la Presidencia interina de Venezuela. En tal sentido, rechazó las afirmaciones de Villegas que indicaban que había discusiones entre el G-4 para decidir quién podría tomar el cargo, con Ramos Allup y Julio Borges como principales candidatos.

“Por ahí no van los tiros Vladimir. Esa propuesta no tiene respaldo en el G4, la comunidad internacional o la AN. Guaidó continuará como presidente encargado hasta lograr la transición”, dijo Goicoechea.

El Gobierno interino y la Asamblea Nacional, ante el desconocimiento de las cuestionadas elecciones parlamentarias, propusieron una continuidad administrativa. Esta posibilidad ha generado varias interrogantes y que algunos dirigentes, como Henrique Capriles, afirmaron que el mandato del Parlamento finaliza el próximo 5 de enero.