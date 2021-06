La ONG Médicos Unidos de Venezuela denunció este lunes que las autoridades sanitarias del país no cuenta con las segundas dosis contra la COVID-19. Jaime Lorenzo, director de la la institución, alertó de las deficiencias en el proceso de vacunación en el territorio, después de recibir denuncias de escasez de vacunas en varios centros de inmunización.

La agencia de noticias Reuters reseñó las declaraciones de Lorenzo, quien subrayó que en un proceso de vacunación se debe contar con las dosis necesarias. Sin embargo, aseveró que algunas personas, después agendar su segunda dosis para determinado día, son informados en el centro de vacunación de que no hay suministros para inmunizarlos.

“Antes de iniciar cualquier proceso de vacunación, usted tiene que estar seguro de la provisión de vacunas, para que cuando comiences, no se te terminen (…) Lo peor que estamos observando en este momento es los anuncios en diferentes centros en que la segunda dosis no la tienen”, agregó el vocero de Médicos Unidos.

Ciudadanos que recibieron la primera dosis hace unas semana, se dirigieron recientemente al Hotel Alba Caracas, en la ciudad capital, para concluir su inmunización. No obstante, desde el sábado no hay información sobre las citas para inyectarse la segunda dosis, dado que las jornadas se han suspendido en dos días consecutivos.

Se deben vacunar las personas planificadas, alerta Médicos Unidos

El especialista recordó que se decidió extender de 21 a 90 días la administración de la segunda dosis, exhortando a vacunar a las personas citadas. “Eso está bien, pero lo lógico es que las personas que ya se les había planificado su vacunación en el día que le correspondía, cumplir”, sentenció.

“El gran problema de la anarquía en esta vacunación en estos centros masivos (…es que) lo más seguro es que tengamos unos altísimos contagios de nuestra gente por una sencilla razón: no hay un distanciamiento social, no hay organización y muchas veces no vemos el uso de todos los protectores”, advirtió el especialista.

Según información suministrada por Reuters, Venezuela solo tiene al 0,8 % de su población vacunada totalmente, mientras que la población es de 28 millones de personas. Según los anuncios oficiales, la administración Maduro recibió 3,5 millones de vacunas, pero de la Sputnik V y Sinopharm, ambas de dos dosis.

El infectólogo Julio Castro reiteró el viernes que las autoridades no podrán administrar las segundas dosis; no cuentan con los fármacos necesarios. “No hay datos científicos de que retrasar la segunda dosis pueda ser bueno o malo. Es un hecho de que no hay segunda dosis, tiene que haber respuesta, y la respuesta ha sido que se va a retrasar mientras se espera que llegue”, dijo.