Dinorah Figueroa, diputada electa en las parlamentarias de 2015, lamentó la decisión del gobierno chavista de rechazar las vacunas desarrolladas por AstraZeneca. Incluso, la también médica epidemióloga aseguró que el Palacio de Miraflores “jugaba” con la salud de los venezolanos a no autorizar el ingreso de las dosis contra el coronavirus.

Venezuela cuenta con 1,4 y 2,4 millones de vacunas de AstraZeneca reservadas mediante el mecanismo del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax). La oposición llegó a un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para asumir el pago y traer las dosis, pero el gobierno chavista rechazo las dosis.

Al respecto, Figueroa aseguró que Nicolás Maduro “manipuló” el manejo y el ingreso de las vacunas de AstraZeneca por el Covax. En tal sentido, calificó como “lamentables e infames” las declaraciones de Delcy Rodríguez, vicepresidente del gobierno chavista. “No jueguen con la salud del pueblo venezolano”, sentenció la médica.

Delcy Rodríguez ratificó el miércoles que el país no aprobó la vacuna de AstraZeneca, alegando irregularidades en otros países, aunque no han sido probadas. Incluso, comunicó que mantuvieron una reunión con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donde aclararon que no se permitirá el uso de dicho fármaco en el país.

Julio Castro también lamentó lo ocurrido con las vacunas de AstraZeneca

El médico infectólogo, Julio Castro, también condenó la decisión de rechazar las vacunas desarrolladas por AstraZeneca y afirmó que esto puede condenar a millones de venezolanos. En tal sentido, el especialista aseguró que no había razones técnicas para esta decisión de las autoridades venezolanas.

“¿Hay alguna razón técnica para no usar una vacuna que usa el mundo entero? No. ¿Hay alguna razón técnica para usar un "medicamento" que no ha probado su eficacia? No. Llegamos a dónde dijimos que llegaríamos y un grupito decide condenar a muchos millones más”, dijo Castro.

Hasta la fecha solo han arribado 200.000 dosis de la Sputnik V y medio millón de la vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm. Con estas dosis se ha vacunado a parte del sector salud, funcionarios y autoridades, como diputados electos en el proceso del 6 de diciembre, además de Nicolás Maduro y Cilia Flores.