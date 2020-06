Luego de que Nicolás Maduro anunciara que la próxima semana se flexibilizará los gimnasios y los centros comerciales, las respuestas de rechazo no se hicieron esperar en las redes sociales.

Durante un evento en la conmemoración del tercer aniversario del movimiento Somos Venezuela, Maduro informó que los gimnasios y los centros comerciales podrán abrir en la siguiente flexibilización.

Asimismo, indicó que podrán trabajar con algunos protocolos de seguridad estrictos por la pandemia por COVID-19.

"Vamos a flexibilizar los deportes públicos, sin público, vamos a flexibilizar los gimnasios. Vamos a flexibilizar los centros comerciales, con algunos protocolos de seguridad estrictos para que los comerciantes trabajen", expresó.

Usuarios rechazan el anuncio de Maduro

La usuario @vanessandreinah calificó la flexibilización de la cuarentena de los gimnasios y centros comerciales como "una locura"; y alegó que son focos de contagio.

"No se puede hacer ejercicio con tapabocas y la gente suda. Se volvieron locos", dijo en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, otra usuaria @oxitocina_pura, que se hace llamar "Mdla", consideró ilógico que se abran estos sectores y no los ministerios.

"Entonces Maduro mandó abrir gimnasios y centros comerciales. Señor ¿y los ministerios para yo apostillar mis papeles pa' cuando?", indicó en la referida red social.

En el mismo orden de ideas, @ErickaRerickacm rechazó que sean más importante los deportes y centros comerciales que reactivar la Justicia del país.

"Señores, Nicolás Maduro, Tarek William Saab, ¿cuando retoman los tribunales? ¿Cuando se pensará en los detenidos y en los privados de libertad que esperan por justicia?", preguntó.

Por su parte el dueño de la cuenta @murdanela publicó un comentario mucho más irónico y sarcástico.

"Narcolas informa que hay 76 casos nuevos ¡pero que carajo! que salgamos a los centros comerciales, gimnasio y demás, a ver si la cifra sube y salimos de esto de una", señaló.

@Camelina55864397 alertó que en este momento, es cuando los contagios seguirán ascendiendo, por lo que no considera apropiado flexibilizar estos sectores.

"Bueno que vayan ellos a los gimnasios, a los centros comerciales; se abracen y se besen, porque la gente sensata no debe hacer caso de eso, es peligroso. Porque ahora es cuando los contagios van hacia arriba. Maduro quiere salir de los venezolanos", resaltó.

@gabyarocha citó las palabras del doctor Oletta, quien le recomendó a los venezolanos cuidarse y seguir las normas de contagio.

"Hoy el doctor Oletta nos habló de las proyecciones, de la situación sanitaria. Dijo, cuídense, cumplan las normas para evitar el contagio. Solo contamos con la prevención", destacó.

Flexibilización de la cuarentena

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, anunció la pasada semana la extensión de la flexibilización de la cuarentena bajo el nuevo esquema de "7+7", sustituyendo el "5+10" anteriormente dicho.

La funcionaria del régimen manifestó que el nuevo esquema representa 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena "estricta".

Las instituciones bancarias trabajarán de 9 a.m. a 1 p.m. por el terminal de las cédulas, reservando los viernes para las personas jurídicas. Los consultorios médicos y odontológicos estarán de 7 a.m. a 1 p.m. y posteriormente explicarán cómo será el proceso de las citas.

Por otra parte, el sector de la construcción iniciará a trabajar a las 8 a.m. hasta la 1 p.m., mientras que las ferreterías estarán de 11 a.m. a 4 p.m.

Las peluquerías, la industria textil y de calzado, y la industria de materia prima química podrán estar 10 a.m. a 4 de la tarde. Por su parte, los talleres mecánicos abrirán a las 9 a.m., hasta la 1 p.m. Mientras que los servicios personalizados, como refrigeración y plomería, estarán de 9 a.m., hasta la 2 p.m.