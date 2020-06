"No podemos atender a los pacientes porque no nos dejan llegar": trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal

En plena pandemia se ha registrado un gran ausentismo laboral en el primer centro asistencial del Táchira, los uniformados impiden que el personal de salud llegue a sus puestos de trabajo.

A la escasez de combustible, la renuncia masiva de trabajadores por los bajos salarios y la falta de transporte público, ahora hay que sumarle los obstáculos que efectivos militares y policiales le ponen a los trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal para poder transitar.

"Vemos con mucha preocupación que no podemos llegar ya a nuestro sitio de trabajo, primero porque el transporte que buscaron para que nos hiciera la ruta no nos ha podido buscar porque no lo surten de combustible".

"Además toca pedir cola porque lo que ganamos no nos alcanza para pagar el transporte público", expresó Haydee Dávila, enfermera del Hospital Central de San Cristóbal.

Dijo que a pesar de ser un sector priorizado, que deben estar en los hospitales para atender la pandemia no hay ningún tipo de colaboración.

"Las alcabalas que están en las avenidas nos nos dejan pasar, así nosotros le mostremos el carnet y el salvoconducto", añadió Dávila.

Indicó que ellos hacen todos los esfuerzos para poder llegar porque llegar y más en estos momentos cuando se han incrementado los casos de Covid-19.

Caminar por horas

A Alexis Borrero, vigilante del Hospital Central, le toca pedir cola para poder o caminar horas bajo la lluvia para cumplir con sus labores.

"Lamentándolo mucho el gobierno nacional dice que va dar transporte, pero no hemos visto, o yo particularmente no he visto un autobús rojo por la autopista que me haya recogido o alguna empresa que esté colaborando", destacó Borrero.

Leonardo Contreras, Director del Hospital Central de San Cristóbal dijo que en los últimos días el ausentismo ha sido muy grande y que muy pocas enfermeras han podido llegar, lo que pone en riesgo la vida de los enfermos.

"Si los trabajadores de la salud no llegan al hospital cómo los atendemos, cómo vemos a los pacientes, parece ilógico y falta de sentido común que no los dejen pasar, entonces tendremos que cerrar el hospital", advirtió Contreras.

Hizo un llamado a las autoridades a prestar colaboración, pues destacó que el personal a pesar de la crisis económica y los bajos sueldos hace un esfuerzo por colaborar en medio de la pandemia y no les permiten movilizarse.

https://youtu.be/ejUhiC9a4-0