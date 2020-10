Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional (AN) y recientemente indultado por el régimen, afirmó este sábado que el Gobierno interino no eran iguales a los "ladrones" del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Durante una rueda de prensa en Caracas, Guevara se mostró seguro de que el pueblo venezolano no creía las palabras del régimen, pero ellos "de todas formas le damos las pruebas y las razones por las cuales miente".

Asimismo, Guevara resaltó que estaban dando la cara porque no permitirán que les digan que "somos iguales a los ladrones del Psuv".

"Y aquí les digo con mucha sinceridad, yo no tengo ni dos meses qué salí y nos volvieron a acusar ayer, y sé que me tienen en la mira. Nosotros no podemos permitir que esta gente juegue con nuestro miedo para vendernos. Estamos aquí con mis hermanos, diputados on inmunidad que no sirve para nada", añadió.