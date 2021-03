El Metro de Caracas anunció una tarjeta inteligente que permitirá a los usuarios viajar 20 veces en el subterráneo, la cual comenzó a emplearse este lunes. En tal sentido, inició un proceso de migración a pagos digitales en el transporte público, en medio de la crisis de efectivo que existe en Venezuela.

La dolarización de facto en Venezuela ha generado complicaciones para los pagos del día a día de todos los venezolanos. En este contexto, ante la escasez de billetes (de bolívares) y su bajo valor frente a las monedas extranjeras, las autoridades buscan nuevos medios de pago para el transporte público.

“Los usuarios del Metro de Caracas y el pueblo quieren pagar sus servicios, la meta debe ser pagar por sus servicios, lo que significa la mejoría de las condiciones laborales y la mejoría de los servicios. El pueblo quiere que mejoren sus servicios públicos y está dispuesto a pagar un precio justo. Con tecnología cómoda y todo el confort”, dijo Nicolás Maduro el pasado 21 de febrero.

De tal forma, queda en evidencia que las autoridades conocen de la problemática en cuanto a la falta de efectivo y la diaria devaluación del bolívar. Por ende, se presentó la propuesta para una tarjeta digital para el Metro de Caracas, aunque no es la única iniciativa.

Sistemas digitales para el transporte público

El presidente del Banco de Venezuela (BDV), José Morales, dijo el 18 de enero que se pretenden aplicar nuevos sistemas digitales para el pago del transporte público. “Estamos trabajando en una solución que presentaremos en los próximos días para facilitar el pago del transporte y disminuir el uso del efectivo”, dijo en su momento.

No obstante, el sistema de pagos digitales en el transporte público no se ha concretado y el Comité Nacional de Usuarios subrayó que los transportistas rechazaron esta metodología. “No aceptan porque no les permite el cobro por encima, el ilegal; sin embargo, aplaudimos la intención del gobierno nacional de que se impulse el pago electrónico”, dijo su presidente, Luis Salazar.

Fallas en el Metro de Caracas

Por su parte, usuarios del Metro de Caracas afirmaron este lunes que la propuesta de la tarjeta inteligente presenta variadas fallas. Por ejemplo, solamente se pueden adquirir con efectivo en algunas estaciones, puesto que los puntos de venta no tenían señal, según declararon en exclusiva a Caraota Digital.

“No la he comprado porque el sistema está caído. No tengo efectivo y esperé diez minutos. Me mandaron a otra estación, pero tampoco había punto”, afirmó Jennifer León, una usuaria del Metro de Caracas.

La vicepresidente del gobierno chavista, Delcy Rodríguez afirmó que buscan sustituir el dinero en efectivo, pero las denuncias indican que no ha funcionado. En tal sentido, los usuarios señalan que la implementación no ha sido adecuada.