El apagón del 7 de marzo de 2019 agarró a Otoniel Ramos fuera de Corpoelec desde hacía 14 meses, pues en enero de 2018 había cesado su relación laboral con la empresa estatal: como cualquier venezolano, salvo porque él sabía cómo funcionaba el sistema eléctrico. Sin embargo, desde abril del año pasado, Otoniel es el único preso por el apagón nacional.

No hay directivos, ni nadie de los altos cargos: solo este ingeniero al que le han diferido sus 11 primeras audiencias de presentación y apenas este jueves se le imputaron tres cargos que conllevan pesadas penas de prisión: terrorismo, asociación para delinquir y daños a instalaciones públicas.

Once meses después de que fuera detenido en su casa, Otoniel Ramos “está muy deprimido, muy ansioso, siente que lo que se ha cometido con él es una injusticia”, indica su abogada, Estefani Migliorini, del Foro Penal Venezolano. “Y tiene razón, su caso es muy injusto”, afirma la defensora.

Con su usuario del sistema Scada de Corpoelec se hizo el presunto sabotaje por el cuál es acusado por un Ministerio Público que, indica la defensora, “nunca se molestó en buscar a quienes usaron el registro de Otoniel; para el momento del apagón, ya llevaba 14 meses fuera de la empresa sin que haya registros de su presencia nunca más en la sede”, indica Migliorini, quien agrega que “además, las empresas grandes cuando una persona sale de la nómina la sacan de todos los sistemas, más cuando son tan sensibles como el sistema de control de una represa”.

Para la abogada, el propio hecho de que Otoniel haya sido detenido en su casa, un mes después del apagón, es una prueba de su inocencia: “si hubiera hecho todo eso de lo que se le imputa, cómo iba a estar esperando”. El sitio de reclusión de Ramos es la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

“Yo tengo entendido que el Scada (siglas de Supervisory Control and Data Acquisition, o sea, software de control de supervisión y adquisición de datos) no es un software que se pueda usar remoto, y que solo utilizan los operadores de despacho, única y exclusivamente trabajo de ellos, los operadores son los únicos que acceden a ese sistema. De verdad todavía no entendemos cómo llegó el usuario de Otoniel al Scada, porque el sistema tiene dos cortafuegos antes de llegar a ese programa, y el usuario de él, cuando él trabajaba, solo tenía privilegios para llegar al primer cortafuegos”, indicó Migliorini.

“Justamente, una de las diligencias que se le pidieron a Fiscalía fue averiguar cuál es la dirección IP que se usó para acceder al sistema, y la Fiscalía hubiera podido tener un elemento inmediato para determinar responsabilidades”, señaló la abogada.

Con la prisión de Otoniel Ramos se ha trastocado la vida de toda su familia: sus dos hijas pequeñas, su hijo adolescente y su esposa, que residen en Puerto Ordaz. “Las niñas pasaron todo enero en Caracas porque no querían separarse de su papá, perdiendo clases”, pone como ejemplo Migliorini.

Desde la audiencia de presentación en la que se le impusieron los delitos, el tribunal no ha dado respuesta a las 15 evidencias de descarga que ha presentado la defensa, mientras el único punto de la acusación es el uso del login de Otoniel para el supuesto sabotaje. “Si no nos han dado respuesta, no hay con qué acusarlo”, indica su abogada, aunque entiende que el caso va mucho más allá de las causas comunes.