Padrino López: "A mi no me hace absolutamente nada que me acusen de narcotraficante"

Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa del régimen, aseveró este jueves que a él no le hacía "absolutamente nada" que Estados Unidos lo acusara de narcotraficante y violador de los Derechos Humanos.

Durante la inauguración de una pista de atletismo de la Universidad Militar Bolivariana, Padrino López afirmó que en Venezuela "nos conocemos todos y andamos con la verdad por delante".

"A mí no me hace absolutamente nada que me acusen de narcotraficante o violador de los DDHH; en #Venezuela nos conocemos todos y andamos con la verdad por delante. Aquí se busca atacar al pueblo y es lo que no vamos a permitir", dijo.