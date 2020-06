“Para salvar vidas”: Usaid envió ayuda humanitaria a Venezuela

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) realizó un envío de ayuda humanitaria a Venezuela, para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

La institución estadounidense informó de este arribo de suministros este viernes en su Twitter. Asimismo, indicó que llegaron tanques de agua potable, cloro y tabletas purificadoras de agua, en medio de la crisis humanitaria que vive el país.

Hasta este viernes, el régimen de Nicolás Maduro ha reportado 2.087 casos y 20 decesos por coronavirus, con 135 casos informados el jueves. De este total de infectados, solamente 385 se han recuperado completamente de la COVID-19, por lo que la cifra de casos activos alcanza los 1.682 en todo el país, concentrados esencialmente en las zonas fronterizas.

El agua es uno de los elementos vitales para prevenir el contagio del virus proveniente de China, aspecto que pone en vulnerabilidad a la ciudadanía venezolana. Actualmente, gran parte de los habitantes del país sufren desabastecimiento de agua.

Esta situación resulta más que curiosa, cuando se escucha a los funcionarios del régimen llamando a los venezolanos a respetar los protocolos preventivos. Con este envío de Usaid, se busca palear un poco esta grave situación que afecta a la ciudadanía.

#ICYMI: A flight containing lifesaving humanitarian supplies recently landed in #Venezuela. Supplies on board include: collapsible water tanks, chlorine, & aquatabs from @USAID, which will help provide families with safe drinking water & hygiene. pic.twitter.com/zmM6XVl3zX

— USAID/OFDA (@theOFDA) June 5, 2020