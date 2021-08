"Participar no significa legitimar": Ramos Allup sobre el 21N +VIDEO

El secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henry Ramos Allup, explicó las razones para participar en las elecciones regionales y municipales, del próximo 21 de noviembre.

Ramos Allup tomó palabra, después que la Plataforma Unitaria leyó un comunicado, con el cual se le anunció al país la decisión de participar en los comicios.

"Votar es un derecho, y no votar también. Nosotros respetamos profundamente a aquellos que no desean votar, pero pedimos respetos para quienes decidimos ejercer nuestro derecho al voto". comenzó diciendo.

Asimismo, el dirigente explicó que en 2015, los partidos opositores "sacrificaron" sus tarjetas por la de la MUD, que resultó ser la más votada en la historia del país. "Con mucha razón ahora que tenemos partidos secuestrados judicializados, llamamos a votar por la tarjeta de la MUD".

HENRY RAMOS ALLUP SOBRE LA AGENDA SOCIAL

También, respondió a las críticas por pensar en elecciones en medio de la peor crisis que vive el país. "Es imposible cumplir con una agenda social, si no cumplimos con una agenda política para cambiar un régimen y ejecutar la agenda social que es la que más agobia al pueblo venezolano”, enfatizó.

#31Ago | Declaraciones de la Plataforma Unitaria https://t.co/Fh0nJHDoTg — Henry Ramos Allup (@hramosallup) August 31, 2021

A su vez, se refirió a las críticas que dicen que las "dictaduras no salen con votos", planteamiento al que respondió diciendo "algunas salen con elecciones, otras con por golpes, por las buenas, por las malas, a veces por producto de procesos de transición, de presión internacional, etc, hay para todos los gustos".

PROCESO CON REPALDO

Durante sus declaraciones, Ramos Allup dejó claro que con esto "están agotando todas las vías constitucionales"; además señaló que "Por cierto vamos a elecciones con el visto bueno de la comunidad internacional".

Sobre esto, comentó que en los otros procesos electorales anteriores no participaron, a enfatizar que los "procesos políticos no son lineales, la política no tiene dogmas, la política se ejecuta en base a la interpretación de realidades concretas".

NEGÓ LEGITIMACIÓN

Por su parte, se refirió a la comunicación con la administración de Nicolás Maduro, a propósito de la negociación en México.

"El hecho de que tenga que mantener una interlocución con el régimen que ha violado mis derechos constitucionales, no significa legitimación alguna”, dijo.

Además, agregó "participar en las elecciones no significa legitimar, significa que allí está un régimen de facto y nosotros estamos exigiendo nuestros derechos”.

Este anuncio se hizo, aunque "no se ha completado de candidatos a elecciones, pero está bastante adelantada".