El pasajero francés seguidor de ovnis que llegó a Caracas y está en cuarentena

Un hombre de 50 años de nacionalidad francesa, fue puesto en cuarentena tras llegar a la ciudad de Caracas el pasado 8 de marzo, en el vuelo de Iberia 6673, señalado de traer al país a dos personas que resultaron los primeros casos de Covid-19 en Venezuela.

El ciudadano es coordinador del Movimiento Raeliano para America Latina (religión que defiende la existencia de los extraterrestres) viajó a Venezuela para un encuentro internacional con todos los miembros de este culto y contó al medio ruso Sputnick como ha sido su experiencia mediante una conversación que mantuvo por medio de audios en la plataforma WhatsApp.

Durante la entrevista aseguró que se le ordenó ser puesto en cuarentena y fue visitado por una doctora en el hotek donde se hospedaba: “Me sacaron saliva de la boca y recogieron una muestra de mi mucosa nasal. Pregunté si la prueba se podía hacer a través de la sangre pero me dijeron que no. En 24 horas me dan los resultados y la verdad es que todo es una incógnita. No tengo más información y no sé qué tendría que hacer en caso de dar positivo. No sé si voy a recibir tratamiento aquí, si me van a llevar al hospital, no sé nada”, dijo.

Asimismo aseguró que durante los días que lleva en el país ha compartido con mucha gente, incluso asistió a la contramarcha del régimen de Nicolás Maduro el pasado 10 de marzo en el centro de la capital.

“La acogida fue fantástica y estuve en contacto directo con mucha gente. Nos dimos abrazos, besos, apretones de manos, nos hicimos fotos. Todo. Estas personas no se han hecho las pruebas del COVID-19 aunque habrá que esperar a saber qué pasa con mis resultados”, agregó con respecto a su participación en el evento político.

A pesar de que David asegura que se siente «prisionero» en su cuarentena, el medio comprobó que no está solo en la habitación. Está con una compañera del Movimiento Raeliano. Cuando le fue cuestionado acerca de ello indicó que debería estar solo, pero que las normas del hotel respecto al encierro son muy laxas y que sí permiten que reciba visitas.

