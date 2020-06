View this post on Instagram

El colmo de la indignidad, soldados norteamericanos custodian pasos fronterizos de colombia a Venezuela. El arrastrado, cipayo y lacayo gobierno de duque entregó su soberanía al imperialismo para seguir urdiendo acciones desestabilizadoras contra venezuela. “HAGAN LO QUE HAGAN, LOS DERROTAREMOS, PARA QUE VIVA LA PATRIA Y NO MUERA LA ESPERANZA”