Peligra la educación privada por restricciones de la Sundde sobre estructuras de costos

En Venezuela peligra la educación privada ante las restricciones de la Sundde sobre los costos de mensualidades de los colegios privados. Si bien en su momento padres y representantes denunciaron inconformidad con los ajustes establecidos, las instituciones explicaron que los montos se establecieron según la estructura de costos estudiada aún en plena pandemia.

En el caso del colegio Gonzalo Méndez, en Puerto Ordaz, se fijó inicialmente en 33 dólares la mensualidad, pero en septiembre del año pasado la Sundde luego impuso que fuesen 9 dólares, sin presentar informe técnico que lo justificara.

Ese monto, luego de acudir con los directivos nacionales, se fijó en 20,42 dólares, sin justificar el análisis de dicho monto.

«Tampoco sabemos de dónde sacaron el monto, no nos dieron un informe técnico ni nada por el estilo. Ese 20,42 tampoco alcanza. Hay que reducirle al personal el pago laboral y eso está prohibido por ley. Hemos tratado de hacer conversaciones con profesores y maestros y hemos llegado a un acuerdo de que al arreglarse esto, irles pagando paulatinamente lo que se les debe», explicó José Ramón Rodríguez, propietario de la institución.

Destacó que la situación que enfrenta el colegio no es culpa de los padres y representantes, sino de la Sundde por la imposición de monto de mensualidad sin tomar en cuenta los gastos de la institución.

«De allí surge que los representantes en su gran mayoría no ha pagado y tenemos una morosidad que llega casi a los 80 mil millones de bolívares. Eso es como hablar de 50 mil dólares. Si la gente no paga, no está de acuerdo con que los profesores necesitan su sustento, ¿qué hacemos?, hacemos un cierre técnico de la parte administrativa para buscarle la solución al problema que hay. El colegio en sí no está cerrado. Cierre técnico significa la revisión, el análisis de los presupuestos y gastos que tiene una empresa», explico Rodríguez.

El directivo también manifestó su preocupación porque el cierre técnico que hasta ahora es solo del área administrativa, se extienda a todo el plantel. «¿Cómo hacemos para este 15 pagarle a nuestro personal? No tenemos fondos, y aquí se requieren por lo menos 10 millardos para pagarle a todo el personal del colegio (70 trabajadores)», precisó.

Si bien, las clases en medio de la actual pandemia son virtuales, los docentes y personal obrero asisten a las instituciones. Aunque el uso de las instalaciones no es el mismo, cabe destacar también que hubo un incremento en los cobros de servicios. El de agua pasó de 15 millones de bolívares a 200 millones, y el de electricidad de 30 millones a 400 millones de bolívares.

Apoyo a la institución

Yelitza Lobo, madre y representante desde hace 15 años, afirmó sentirse identificada con el Colegio Gonzalo Méndez, del que aseguró contar con el apoyo necesario cuando su hija sufrió de bullying.

«Yo soy madre soltera, trabajo en la CVG y hago el mayor esfuerzo para reunir el dinero, pagar y ponerme al día con el colegio. Ellos hacen algunos acuerdos, podemos hacer un acta-convenio de pagos, porque nosotros pagamos calidad, aquí hay docentes de calidad, trabajamos para que ellos también puedan percibir un sueldo digno, porque a pesar de ser docentes, también son madres y padres de familia», manifestó.

Los salarios de los docentes, por su parte, se redujeron en 41 %.

«Nos vemos afectados por la situación coyuntural que se presenta en la institución con el presupuesto para sueldos y salarios. No se ha llegado a un acuerdo justo para que todos salgamos favorecidos. Por la medida que se tomó en diciembre, automáticamente se nos fue bajado nuestro sueldo y estamos devengando un 40 % menos a lo que ya veníamos devengando. Estamos prestos y dispuestos a un proceso de enseñanza, formación y aprendizaje con ética, con profesionalismo, sentido de pertenencia», afirmó Luis José Muñoz, docente de la institución.

La profesora Lilian Márquez consideró que es importante que se conozca que se mantienen los trabajos dentro de la institución, lo cual genera gastos.

«A veces pareciera que no es así, pero aquí se trabaja todos los días, no solo los profesores, el personal obrero, administrativo, y eso genera gastos. Es importante recibir el apoyo de los representantes que son los que hacen posible que recibamos un salario digno. Estamos ganados a seguir trabajando, dando lo mejor, formando ciudadanos de ética y moral», sostuvo.