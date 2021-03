Periodista Luis López estuvo cinco horas detenido en manos de la GN en Vargas

Eran las 11:30 am de este lunes cuando el periodista Luis López hacía la cobertura de una protesta de mujeres en el marco de su día internacional frente a la sede del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) en Maiquetía, cuando resultó detenido.

Xiomara Barreto, miembro del Frente de Mujeres de Vargas, explicó que el comunicador social fue golpeado por los efectivos castrenses. “Decidimos venir un grupo de mujeres a los espacios de la Guardia Nacional sensibilizando al personal uniformado, el que tiene las armas de este país, a que se pongan del lado de la gente”.

“Pues los guardias nacionales en virtud de que el periodista Luis López estaba haciendo una grabación arremetieron contra él, le quitaron el teléfono; nos cayeron a golpes y lo arrastraron, lo cargaron y se lo llevaron detenido”.

Mientras que pasadas las 4:30 pm, tras ser liberado, el periodista relató que lo que vivió forma parte de los riesgos del periodismo. “El capitán Contreras fue personalmente a quitarme el teléfono, que es mi herramienta de trabajo y la de todo periodista”.

Reiteró que acompañó a las mujeres en su día en una protesta frente al comando castrense para que no fueran tan represivos. “De 11 am a 1 pm me tuvieron esposado con los presos. Luego me llevaron a la parte del lobby hasta ahorita”.

Detalló que al sitio acudieron un mayor y un coronel. “Esto no nos amedrenta, seguimos haciendo periodismo. El teléfono dicen que se dañó cuando se cayó, pero está mojado; no sirve. Me hicieron firmar unas actas que no se corresponden con los hechos. Pero aquí seguimos”.