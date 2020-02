El hostigamiento sigue: PNB detuvo a periodista Jesús Medina durante cinco horas

El periodista Jesús Medina Ezaine denunció este miércoles que fue detenido durante unas cinco por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Puente Hierro, Caracas, cuando iba a presentarse a tribunales.

En su cuenta en Twitter mostró gráficas de cómo le quedaron las muñecas por las marcas de las esposas.

Contó que en las puertas un funcionario le informó que estaba solicitado por el Sistema de Información Policial (Sipol). ¿Qué significa?: que aún no han emitido la boleta necesaria para retirarlo del sistema.

No me van a doblegar!! Estuve detenido en la PNB «Puente Hierro» por más de 5 horas, cuando me dirijía a los tribunales para presentarme.En la puertas, funcionario me informa que estaba solicitado por Sipol ¿Cuando me emiten la boleta que tengo cautelares? Marca de las esposas pic.twitter.com/csYQ9YSjpf

— Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) February 26, 2020