Bajo el título de "Maduro, acostumbrado a las crisis, enfrenta la peor", el periodista Anatoly Kurmanaev reseña en el New York Times de este 13 de abril la situación que enfrenta el régimen venezolano: "la combinación actual de fuerzas globales ha arrojado a su gobierno (el de Maduro) a territorio inexplorado, exponiendo la superficialidad de sus recursos económicos y los límites de su apoyo internacional".

La escasez de gasolina, el efecto de las sanciones, las imputaciones por narcotráfico en Estados Unidos; todo augura, según señala Luis Pedro España, sociólogo de la UCAB, en el artículo de Kurmanaev, "protestas en no menos de quince días".

Y mientras todo este escenario hace menos probable que Maduro decida negociar, según señala en el artículo el politólogo venezolano Michael Penfold, esa es justamente la intención de EEUU: forzar a Maduro a una negociación, señala otra politóloga, Ana Milagros Parra, consultada por Caraota Digital.

Para esta experta, entrevistada para responder hacia dónde apunta el escenario político, las probabilidades apuntan a que en el mediano plazo Maduro no pueda sostenerse, por muchas de las razones que publicaba Kurmanaev en su trabajo del lunes (la entrevista con esta politóloga se realizó el domingo). La principal es que ya Maduro no cuenta con recursos como para garantizar que sus aliados estarán bien en el mediano y largo plazo.

Este martes, Michael Kozak, secretario de Estado adjunto de EEUU para el hemisferio occidental, lanzaba en un hilo de Twitter un desmentido: "no estamos negociando con Maduro (...) que quiere una negociación secreta con el Gobierno de Estados Unidos". Reitera que solo habrá negociaciones con parte de la cúpula gubernamental si Maduro deja el poder. Y lo siguiente es una frase del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy: "las amenazas serán neutralizadas".

My Administration is committed to protecting the Homeland from the scourge of narco-terrorists and traffickers seeking to destabilize the United States and our Hemisphere. Our military deployments in the Caribbean & Eastern Pacific will endure until these threats are neutralized! https://t.co/iOKSK1NeNf

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2020